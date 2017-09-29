Владимир Путин подписал указ о дисциплинарном взыскании Министра транспорта РФ

Подписан указ о дисциплинарном взыскании Максима Соколова. Фото: официальный портал правовой информации.

Президент РФ подписал указ о дисциплинарном взыскании Максима Соколова. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Объявить дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия министру транспорта Российской Федерации Соколову М. Ю.», — сообщается в документе.

Напомним, что ранее Владимир Путин подверг критике работу главы Минтранса РФ Максима Соколова по отношению к обострившейся ситуации с вылетами рейсов «ВИМ-Авиа». Из-за закрытия чартеров авиакомпании по подсчётам экспертов могут пострадать до 100 тыс. туристов.

Как уже сообщила авиакомпания «Уральские авиалинии» с сегодняшнего дня и до 16 октября пассажиры с билетами «ВИМ-Авиа» могут воспользоваться её услугами.