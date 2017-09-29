На "Четвёртом канале" не выйдут вечерние "Новости" из-за массовой эвакуации

Сюжет Екатеринбург охватила волна звонков о минировании

Количество звонков о минировании зданий в Екатеринбурге продолжает увеличиваться. По состоянию на 15:17 29 сентября их насчитывается уже более 70.

На "Четвёртом канале" не выйдут вечерние "Новости" из-за массовой эвакуации. Об этом в социальных сетях сообщила шеф-редактор "Четвёрки" Елена Широкова.

Телекомпанию эвакуировали из здания на улице Воеводина, 8 после сообщения по громкоговорителю о минировании здания.

"Выпуска сегодня не будет", - написала Елена Широкова.

Добавим, субботний номер "Областной газеты" читатели получат позже также из-за минирования рабочего здания.