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Екатеринбург охватила волна звонков о минировании
Количество звонков о минировании зданий в Екатеринбурге продолжает увеличиваться. По состоянию на 15:17 29 сентября их насчитывается уже более 70.
На "Четвёртом канале" не выйдут вечерние "Новости" из-за массовой эвакуации. Об этом в социальных сетях сообщила шеф-редактор "Четвёрки" Елена Широкова.
Телекомпанию эвакуировали из здания на улице Воеводина, 8 после сообщения по громкоговорителю о минировании здания.
"Выпуска сегодня не будет", - написала Елена Широкова.
Добавим, субботний номер "Областной газеты" читатели получат позже также из-за минирования рабочего здания.