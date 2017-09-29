Александр Усс назначен врио губернатора Красноярского края

Встреча Владимира Путина и Александра Усса. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сегодня, 29 сентября, принял отставку губернатора Красноярского края Виктора Толоконского и назначил врио губернатора региона Александра Усса. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

"Назначить Усса Александра Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Красноярского края", - указано в документе.

Добавим, 64-летний Виктор Толоконский занимал пост губернатора края с сентября 2014 года, в мае того же года он был назначен врио главы региона. Александр Усс находился на должности председателя заксобрания Красноярского края.

Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, назначив врио главы региона первого замглавы Минпромторга Глеба Никитина. На этой неделе Президент РФ также принял отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, назначив врио главы региона Дмитрия Азарова.