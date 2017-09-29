Номер лжеминёра в Берёзовском не принадлежит российским мобильным операторам

У здания автовокзала в Берёзовском дежурила полиция. Фото Олега Манварова, "Золотая горка"

Сюжет Екатеринбург охватила волна звонков о минировании

Количество звонков о минировании зданий в Екатеринбурге продолжает увеличиваться. По состоянию на 15:17 29 сентября их насчитывается уже более 70.

Как мы сообщали ранее, волна минирования добралась и до ближайших к Екатеринбургу муниципалитетов. В Берёзовском округе "заминировали" городскую автостанцию и эвакуировали школу в посёлке Кедровка. Как сообщает местное издание "Золотая горка", на телефон диспетчера в два часа дня поступил звонок с номера, который не зарегистрирован у российских операторов или других поставщиков связи - об этом журналистам рассказал директор автостанции Роман Велижанский.

Номер, с которого звонили, отличился большим набором цифр, не свойственным российским номерам - в наших таких всего 10. Неизвестный сообщил диспетчеру, что взрывное устройство сработает через 40 минут. После сообщения руководству и полиции, все люди из здания были эвакуированы.

В Берёзовском округе сегодня эвакуировали ещё один объект - здание школы №23 в посёлке Кедровка. К часу дня, когда в адрес расположенной по соседству аптеки пришло сообщение о минировании, детей в школе уже не было, они все успели отучиться на первой смене. Взрыва ожидаемо, но всё-таки к счастью, не произошло. Оцепление со здания сняли спустя два часа после звонка - в 16 часов. Также издание сообщает, что полиция, вероятно, зафиксировала номер злоумышленника.

Волна минирования в регионе пришлась на обеденное и самое моголюдное время - за весь день эвакуировали тысячи человек из нескольких десятков зданий: школы, университеты, торговые центры, здания правительства, офисные здания и многие другие. Как сообщают жители в социальных сетях, эвакуации не заканчиваются до сих пор: крайние в очереди стали торговые центры "Мытный двор", "Весенний" на улице Хохрякова и "Сибирский тракт" на 40-летия Комсомола.