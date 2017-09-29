По предварительным подсчётам количество заминированных объектов в Екатеринбурге составило более 80 зданий

По предварительным подсчётам количество заминированных объектов составило более 80 зданий. Фото: Владимир Мартьянов

Сюжет Екатеринбург охватила волна звонков о минировании

Количество звонков о минировании зданий в Екатеринбурге продолжает увеличиваться. По состоянию на 15:17 29 сентября их насчитывается уже более 70.

Сегодня, 29 сентября, в дневное время в столице Урала началась волна тревожных звонков о минировании. По предварительным подсчётам пользователей соцсетей количество заминированных объектов составило более 80 зданий.

За сегодняшний день, в результате многочисленных сообщений о минировании были эвакуированы административные и офисные здания, торговые центры, детские сады, школы и высшие учебные учреждения.

Однако на данный момент никаких официальных комментариев и информации о точном количестве эвакуированных зданий и подтверждении минирования не поступало.

Напомним, что в соцсетях список заминированных зданий рос с каждым часом, в свою очередь из-за 8-бальных пробок, вызванных массовой эвакуации все крупные такси были вынужденны поднять цены.

Однако, стоит сказать, что Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб призвал жителей Екатеринбурга сохранять спокойствие.