В России с 11 сентября из-за волны лжеминирований были эвакуированы полмиллиона человек

Сюжет Екатеринбург охватила волна звонков о минировании

Количество звонков о минировании зданий в Екатеринбурге продолжает увеличиваться. По состоянию на 15:17 29 сентября их насчитывается уже более 70.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается до сих пор. За это время более чем в 100 городах были эвакуированы полмиллиона человек, пишет "РИА Новости".

С 11 сентября по сегодняшний день в России лжеминирование коснулось более 1,2 тыс. зданий. К счастью, ни в одном случае угроза не подтвердилась.

Сегодня, 29 сентября, в Екатеринбурге также началась волна тревожных звонков о минировании. По предварительным подсчётам пользователей соцсетей количество "заминированных" объектов составило более 80 зданий. На данный момент подтверждений минирований не поступало. При этом после тревожных звонков в уральской столице сапёрами проверены все троллейбусы.