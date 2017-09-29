Общество 29 сентября 2017, 21:00

В России с 11 сентября из-за волны лжеминирований были эвакуированы полмиллиона человек

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Екатеринбург охватила волна звонков о минировании
Количество звонков о минировании зданий в Екатеринбурге продолжает увеличиваться. По состоянию на 15:17 29 сентября их насчитывается уже более 70.



Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается до сих пор. За это время более чем в 100 городах были эвакуированы полмиллиона человек, пишет "РИА Новости". 

С 11 сентября по сегодняшний день в России лжеминирование коснулось более 1,2 тыс. зданий. К счастью, ни в одном случае угроза не подтвердилась. 

Сегодня, 29 сентября, в Екатеринбурге также началась волна тревожных звонков о минировании. По предварительным подсчётам пользователей соцсетей количество "заминированных" объектов составило более 80 зданий. На данный момент подтверждений минирований не поступало. При этом после тревожных звонков в уральской столице сапёрами проверены все троллейбусы. 

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Областная газета Свердловской области

Екатеринбург охватила волна звонков о минировании

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