Свердловские полицейские задержали подозреваемого в убийстве четырёх человек. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Свердловские полицейские задержали подозреваемого в убийстве четырёх человек и травмировании жителя посёлка Шаля. Установлено, что погибшие и раненый работали на одной пилораме, сообщил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Сообщения об убийствах в дежурную часть посёлка Шаля поступили 28 сентября. Сначала местная жительница заявила, что убили её сожителя, затем участковый обнаружил на территории пилорамы в деревне Гора трупы двух мужчин, позднее - ещё одно тело около телевышки. В это же время в местную больницу попал мужчина с колото-резаными ранами.

"Задержанным оказался пять раз судимый за тяжкие преступления местный житель. Мужчину в состоянии алкогольного опьянения на улице Победы обнаружил наряд Госавтоинспекции. В беседе с сыщиками подозреваемый признался в совершении преступления. Мотивом послужили оскорбления погибших и потерпевшего в его адрес", - рассказал Валерий Горелых.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по п. а ч. 2 ст. УК РФ (убийство двух и более лиц). Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.