Общество 29 сентября 2017, 21:39

В Екатеринбурге эвакуировали ККТ "Космос" во время концерта Леонида Агутина и Анжелики Варум

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Екатеринбург охватила волна звонков о минировании
Количество звонков о минировании зданий в Екатеринбурге продолжает увеличиваться. По состоянию на 15:17 29 сентября их насчитывается уже более 70.



В Екатеринбурге эвакуировали ККТ "Космос" прямо во время концерта Леонида Агутина и Анжелики Варум. Об этом сообщила в социальных сетях представитель областного департамента информполитики. 

"Всё никак не успокоятся лжеминёры. Сорвали концерт Варум", - написала Алёна Лямзина. 

Пользователи социальных сетей сообщают, что сейчас сотрудники полиции осматривают здание, после чего зрителей снова смогут запустить в концертный зал "Космоса".

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Областная газета Свердловской области

Екатеринбург охватила волна звонков о минировании

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