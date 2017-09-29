В Екатеринбурге эвакуировали ККТ "Космос" во время концерта Леонида Агутина и Анжелики Варум

Сюжет Екатеринбург охватила волна звонков о минировании

Количество звонков о минировании зданий в Екатеринбурге продолжает увеличиваться. По состоянию на 15:17 29 сентября их насчитывается уже более 70.

В Екатеринбурге эвакуировали ККТ "Космос" прямо во время концерта Леонида Агутина и Анжелики Варум. Об этом сообщила в социальных сетях представитель областного департамента информполитики.

"Всё никак не успокоятся лжеминёры. Сорвали концерт Варум", - написала Алёна Лямзина.

Пользователи социальных сетей сообщают, что сейчас сотрудники полиции осматривают здание, после чего зрителей снова смогут запустить в концертный зал "Космоса".