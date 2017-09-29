В Свердловской области задержали трёх мужчин с целым арсеналом оружия

В Свердловской области задержали трёх мужчин, у которых были бомбы, огнестрельное и холодное оружие и боеприпасы различного калибра. Как сообщается на сайте РИА Новости, об этом стало известно сегодня.

У мужчин было изъято огнестрельное оружие (7 штук), гранаты РГД-5 (3 штуки), боеприпасы различного калибра (659 штук) и холодное оружие (39 штук).

Как ранее сообщалось на сайте ФСБ РФ, была пресечена противоправная деятельность групп и отдельных лиц, причастных к функционированию каналов незаконных поставок средств поражения на территорию ряда субъектов РФ.

Также в официальном сообщении отмечается, что в 21 регионе страны были проведены обыски у 62 граждан, причастных к приобретению, изготовлению, модернизации и сбыту вооружения. По факту изъято 181 единиц огнестрельного оружия иностранного и российского производства, в том числе с приспособлениями для бесшумной стрельбы, гранаты, основные части и комплектующие для изготовления более 200 единиц оружия, свыше 7000 боеприпасов различного калибра, более 18 кг взрывчатых веществ и средств инициирования взрыва. Прекращена деятельность 8 мастерских по изготовлению боеприпасов.