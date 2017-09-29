Общество 29 сентября 2017, 22:12

Никакого кино: Кинотеатр «Салют» эвакуировали

Кинотеатр «Салют».

Кинотеатр «Салют» заминирован. Фото: Алексей Кунилов

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Екатеринбург охватила волна звонков о минировании
Количество звонков о минировании зданий в Екатеринбурге продолжает увеличиваться. По состоянию на 15:17 29 сентября их насчитывается уже более 70.



Кинотеатр «Салют» эвакуировали. Сообщение о «минировании» одного из старейших кинотеатров Екатеринбурга пришло от сотрудника «ОГ», находящийся на месте событий.

«Зашёл купить билет на фильм, а охранник сообщил, что здание эвакуируют», – сообщил Пётр Кабанов.

Напомним, что за сегодняшний день звонки о минировании поступили в торговые центры, школы, садики и вузы Екатеринбурга.

Отметим, что Александр Якоб призвал жителей Екатеринбурга сохранять спокойствие.

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Областная газета Свердловской области

Екатеринбург охватила волна звонков о минировании

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