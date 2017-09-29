На МКС засняли полярное сияние над российскими городами. Фото: Сергей Рязанский

Российский космонавт Сергей Рязанский заснял полярное сияние над Москвой, Нижним Новгородом, Санкт-Петербургом и другими городами России. За явлением он наблюдал с борта МКС с высоты более 400 км над Землёй.

"Полярное сияние ещё больше украсило ночные российские города. На этой фотографии можно увидеть Москву, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и множество других городов, которые располагаются между ними", написал в социальных сетях Сергей Рязанский.

Добавим, 28-29 сентября на Земле произошла сильная магнитная буря из-за попадания нашей планеты в поток быстрого солнечного ветра. В связи с чем и произошло полярное сияние.

"Когда солнечный ветер врывается в магнитное поле Земли он вызывает магнитную бурю, одновременно земное магнитное поле отклоняет заряженные частицы солнечного ветра и они сталкиваются с верхними слоями атмосферы в полярных областях и начинают светиться на высоте от 100 до 400 км.", - пояснил "ОГ" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Напомним, в конце сентября и первой декаде октября МКС пролетит над Средним Уралом. Свердловчане с помощью телескопа могут рассмотреть солнечные батареи МКС в южной части вечернего неба. Ранее российский космонавт заснял, как МКС облетает вокруг Земли.