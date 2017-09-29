Сюжет Екатеринбург охватила волна звонков о минировании

Количество звонков о минировании зданий в Екатеринбурге продолжает увеличиваться. По состоянию на 15:17 29 сентября их насчитывается уже более 70.

По состоянию на 23:00 общей картины произошедшего в городе нет, так как сигналы о "минировании" зданий в Екатеринбурге продолжают поступать. Об этом "ОГ" сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Спецслужбы проверили уже порядка сотни объектов, предстоит проверить ещё более десяти. К счастью, подтверждений минирований не поступало.

– Общих итогов пока нет, работа сыщиков уголовного розыска, коллег из регионального ФСБ, Росгвардии и вспомогательных служб ещё не завершена. Ранее таких массовых эвакуаций в Екатеринбурге и Свердловской области не было. В такой обстановке очень важно сохранять спокойствие, бдительность и с пониманием относиться к деятельности сотрудников полиции, - рассказал "ОГ" Валерий Горелых.