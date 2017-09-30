Общество 30 сентября 2017, 09:07

Новым гендиректором "ВИМ-Авиа" стал бывший руководитель "Трансаэро"

Новым гендиректором "ВИМ-Авиа" стал бывший руководитель "Трансаэро" Александр Бурдин. Он попытается вывести компанию из кризисного положения, в котором она оказалась. 

Как сообщает "Российская газета", вместе с новым главой прибудет опытная команда управленцев, имеющая успешный опыт в разрешении подобных ситуаций. Ранее Александр Бурдин был назначен руководителем "Трансаэро" с аналогичной формулировкой "для решения кризисной ситуации". 

При этом в Росавиации отмечают, что ещё не получали от "ВИМ-Авиа" никакого уведомления о назначении нового гендиректора. 

Добавим, что официального вступления в должность и получения соответствующих полномочий Александр Бурдин должен пройти аттестацию согласно законодательству РФ. Затем его данные нужно будет внести в сертификат эксплуатанта - документы компанию, дающие право на полёты. 

Перевозить пассажиров, пострадавших в результате проблем у "ВИМ-Авиа", согласились семь авиакомпаний. "Уральские авиалинии" начали их принимать 29 сентября. 

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Областная газета Свердловской области

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