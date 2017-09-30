Более 28 тысяч пассажиров "ВИМ-Авиа" не могут вернуться в Россию

28 тыс. 500 пассажиров "ВИМ-Авиа" до сих пор не могут вернуться в Россию. Больше всего их осталось в Турции.

Как сообщает ТАСС со слов пресс-службы Минтранса РФ, к транспортировке россиян подключились другие авиакомпании - "Уральские авиалинии", Royal Flight, Azur Air, "ELLIN AIR". На данный момент домой вернулись 1 355 пассажиров. Из Турции необходимо вывезти ещё около 8000 человек.

"До 1 октября прогнозируется увеличение количества вылетающих пассажиров до 2 500 человек в сутки. Со 2 октября ожидается снижение потока вылетающих пассажиров", - поясняют в пресс-службе Минтранса РФ.

Напомним, новым гендиректором "ВИМ-Авиа" назначен бывший глава "Трансаэро" Александр Бурдин.