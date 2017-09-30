Общество 30 сентября 2017, 09:52

Более 28 тысяч пассажиров "ВИМ-Авиа" не могут вернуться в Россию

28 тыс. 500 пассажиров "ВИМ-Авиа" до сих пор не могут вернуться в Россию. Больше всего их осталось в Турции.

Как сообщает ТАСС со слов пресс-службы Минтранса РФ, к транспортировке россиян подключились другие авиакомпании - "Уральские авиалинии", Royal Flight, Azur Air, "ELLIN AIR". На данный момент домой вернулись 1 355 пассажиров. Из Турции необходимо вывезти ещё около 8000 человек. 

"До 1 октября прогнозируется увеличение количества вылетающих пассажиров до 2 500 человек в сутки. Со 2 октября ожидается снижение потока вылетающих пассажиров", - поясняют в пресс-службе Минтранса РФ.

Напомним, новым гендиректором "ВИМ-Авиа" назначен бывший глава "Трансаэро" Александр Бурдин.

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Областная газета Свердловской области

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