79% предприятий в России подняли зарплаты своим сотрудникам

79% российских и зарубежных компаний, чьи предприятия расположены в промышленно развитых регионах России, подняли зарплаты своим сотрудникам. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на исследования компании EY.

Данные об оплате труда сотрудников предоставили более 700 предприятий. Как следует из отчётов, в среднем зарплата поднялась на 7,2%. Премии выплатили 91% организаций - правда, их размеры оказались немного ниже целевых, что говорит об общем размере выплат премий меньше запланированного. Самой популярной осталась годовая премия.

"Постепенное восстановление экономики России положительно отражается и на российском рынке труда. По результатам исследования EY процент роста заработных плат превысил официальный уровень инфляции, что говорит о росте реального дохода работников", - подчёркивает партнер EY Екатерина Ухова.

Добавим, что увеличивать число сотрудников большинство компаний пока не готовы. Об этих планах высказались только 28% респондентов, а 13% даже планируют сократить персонал.