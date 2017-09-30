Студенты прокомментировали утреннюю эвакуацию УрГЮУ

Занятия в УрГЮУ не отменили. Фото: Владимир Мартьянов

Сюжет Екатеринбург охватила волна звонков о минировании

Количество звонков о минировании зданий в Екатеринбурге продолжает увеличиваться. По состоянию на 15:17 29 сентября их насчитывается уже более 70.

Утро субботы в Екатеринбурге вновь началось с эвакуаций – из здания были выведены студенты юридической академии (нынешнего УрГЮУ). Впрочем, тревога оказалась кратковременной.

Как сообщила "ОГ" Анастасия, одна из студенток бывшей Уральской государственной юридической академии), учащихся эвакуировали с утра по пожарной тревоге. Вуз они покинули буквально на 20 минут - уже в 9 всех запустили обратно.

"Причину эвакуации нам не сказали, - рассказывает Анастасия, - но, как и вчера в 16 часов, всех вывели по пожарной тревоге. Только вчера всех студентов очного отделения сразу распустили по домам".

Напомним, вчера Екатеринбург охватила волна массовых минирований. Людей эвакуировали из правительственных зданий, торговых центров, школ, вузов.