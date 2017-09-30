Общество 30 сентября 2017, 11:44

В России на 20% увеличилось количество желающих стать космонавтами

Подготовка космонавтов на Байконуре.

Подготовка космонавтов на Байконуре. Фото: пресс-служба ЦПК

В России на 20% увеличилось количество желающих стать космонавтами. В этом году число заявок, поданных в Центр подготовки космонавтов им. Гагарина, значительно превысило прошлые показатели. 

Как сообщают "РИА Новости", набор в отряд космонавтов стартовал 14 марта 2017 года и продлится до 15 декабря.

Начальник ЦПК Юрий Лончаков отметил, что на данный момент подано около 400 заявлений, и это уже на 20% больше, чем в предыдущем наборе в 2012 году. 

Чтобы пройти отбор и получить шанс покорить космос, необходимо доказать своё соответствие многим необходимым требованиям - медицинским, физическим, психологическим и профессиональным. Помимо этого, будущий космонавт должен обладать углублёнными знаниями по информатике, разбираться в компьютерной технике, знать историю, культурологию и иностранный язык, а также знать русский язык на уровне не ниже "хорошо" по аттестату средней школы.

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