Подготовка космонавтов на Байконуре. Фото: пресс-служба ЦПК

В России на 20% увеличилось количество желающих стать космонавтами. В этом году число заявок, поданных в Центр подготовки космонавтов им. Гагарина, значительно превысило прошлые показатели.

Как сообщают "РИА Новости", набор в отряд космонавтов стартовал 14 марта 2017 года и продлится до 15 декабря.

Начальник ЦПК Юрий Лончаков отметил, что на данный момент подано около 400 заявлений, и это уже на 20% больше, чем в предыдущем наборе в 2012 году.

Чтобы пройти отбор и получить шанс покорить космос, необходимо доказать своё соответствие многим необходимым требованиям - медицинским, физическим, психологическим и профессиональным. Помимо этого, будущий космонавт должен обладать углублёнными знаниями по информатике, разбираться в компьютерной технике, знать историю, культурологию и иностранный язык, а также знать русский язык на уровне не ниже "хорошо" по аттестату средней школы.