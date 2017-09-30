Опубликован список автомобилей Mercedes-Benz, подлежащих отзыву

Всего в список попали 85 автомобилей с разными неисправностями. Фото: Павел Ворожцов

Росстандарт проинформировал автовладельцев об отзыве некоторых моделей Mercedes-Benz. Публикуем список и причины отзыва.

Всего в список попали 85 автомобилей с разными неисправностями. Владельцам предлагают дождаться уведомлений от дилера или самим обратиться в ближайший дилерский центр - ремонт будет осуществлён бесплатно. Напомним, программу отзыва подготовил АО "Мерседес-Бенц РУС", являющийся официальном представителем марки в России.

Так, у 42 автомобилей Mercedes-Benz (Е (тип 28) / GLC (тип 253) / S (тип 222)), выпущенных с 2016 по 2017 годы, а также у 5 Mercedes-Benz (E-Class), выпущенных с 2016 по 2017 годы, выявлено возможно несоответствие спецификации соотношения смеси газогенератора в определённых пирпатронах натяжителей ремня безопасности.

У 29 транспортных средств Mercedes-Benz (A/B-/CLA-/GLA), реализованных с 2016 по 2017 годы, подозревается несоответствие спецификации соотношения смеси газообразователя в пиропатроне подушки безопасности переднего пассажира.

На 6 машинах Mercedes-Benz (S-/GLE-/GLK-/GL-/E-Class) 2008-2016 года выпуска присутствует неверная кодировка одного или нескольких блоков управления.

У 2 транспортных средств Mercedes-Benz (E-Class/SL-Class), реализованных в 2013-2016 годах, пробелмой являются неприпаянные контакты в блоке управления, что не обеспечивает продолжительное электрическое соединение.

И ещё в 1 автомобиле Mercedes-Benz (GLA), выпущенном в 2016 году, возможно несоответствие спецификации соотношения смеси газообразователя в пиропатроне оконной подушки безопасности справа.

Проверить, попадает ли в этот список ваш автомобиль, можно по VIN-коду в приложениях на сайте Росстандарта.