Тариф "Платона" в 2018 году могут повысить до 2,15 рубля за километр

Тариф на "Платон" в 2018 году могут повысить до 2,15 рубля за километр. Об этом говорится в материалах к проекту федерального бюджета.

Как сообщает "Российская газета", повышение может произойти с 1 июля 2018 года, если правительство примет соответствующее решение. В таком случае повышение продолжится и дальше - уже в 2019 году владельцам фур придётся платить 2,24 рубля за километр.

Напомним, проект "Платон" сделал федеральные трассы платными для транспортных средств, имеющих максимальную разрешенную массу свыше 12 тонн. Сейчас стоимость проезда по ним обходится в 1,91 рубля за 1 километр пробега. Доходы поступают в том числе на ремонт региональных дорог.

Добавим, что сначала стоимость составляла 3,5 рубля, но затем её снизили.