Общество 30 сентября 2017, 13:55

ТЦ "МЕГА" в Екатеринбурге опять эвакуируют

Эвакуация в Екатеринбурге из ТЦ МЕГА

Вокруг торгового центра толпа, люди пытаются покинуть территорию. Фото: Оксана Жилина

Из ТЦ "МЕГА" вновь эвакуируют посетителей. Людей выводят через запасные ходы, на близлежащих дорогах образовались пробки. 

Как сообщили "ОГ" очевидцы, эвакуация была только что объявлена по громкой связи. Вокруг торгового центра толпа, люди пытаются покинуть территорию. Из-за множества выезжающих автомобилей образовались пробки, на остановках общественного транспорта очереди. На место уже прибыли машины реанимации и пожарные службы.

Напомним, вчера ТЦ "МЕГА" уже подвергался ложному минированию - из него, как и из всех крупнейших торговых центров Екатеринбурга были эвакуированы все посетители.

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Областная газета Свердловской области

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