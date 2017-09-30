Список всех "заминированных" объектов Екатеринбурга

Сообщения о минировании продолжают поступать уже второй день. Фото: Владимир Мартьянов

Сюжет Екатеринбург охватила волна звонков о минировании

Количество звонков о минировании зданий в Екатеринбурге продолжает увеличиваться. По состоянию на 15:17 29 сентября их насчитывается уже более 70.

"ОГ" начинает вести перечень всех объектов Екатеринбурга, которые подверглись ложному минированию вчера, 29 сентября, и продолжают подвергаться сегодня. Список будет дополняться и уточняться по мере поступления официальной информации.

Правительственные здания, министерства: здание правительства Свердловской области, резиденция губернатора, областное министерство строительства и развития инфраструктуры, представительство республики Татарстан, областное министерство образования, МУГИСО, министерство социальной политики,

Культурные учреждения: ККТ "Космос", кинотеатр "Салют", Театр кукол, Дом актёра,

Торговые центры: "МЕГА", "Гринвич", "Радуга Парк", "Карнавал", "Алатырь", "Парк Хаус", "Мегаполис", "Современник", "Аида", "Таганский ряд", "Пассаж", "Гагарин",

Административные здания: Главпочтамт, налоговая инспекция №25, пенсионный фонд Верх-Исетского района (Виз-бульвар, 7), пенсионный фонд РФ (Мамина-Сибиряка, 145), Кировский районный суд, центр занятости Кировского района (Комсомольская, 4), налоговая инспекция №31 (Мичурина, 239), пенсионный фонд Ленинского района (Вайнера, 26), Дом промышленности, здание на Малышева, 101 (33 организации, включая министерства, департаменты, фонды и др.), Центр занятости (8 марта, 12), Дом контор, администрация Кировского района, представительство ЯНАО, представительство ХМАО-Югры, центр занятости Октябрьского района (Восточная, 64),

Школы: №169, №16, №23, №69, №44, №43, №22, №157, №164, №163,

СМИ: редакция "Областной газеты" (здание на Малышева, 101), редакция 4 канала (здание на Воеводина, 8)

Вузы, колледжи, техникумы: УрГЮУ (бывшая Уральская государственная юридическая академия), ЕАДК, УрГУПС, УрГПУ, УГЛТУ (общежитие), Институт связи,

Магазины: "Золотое яблоко" (Малышева, 71),

Прочее: Южный автовокзал, отель "Park Inn", пельменная "Замес",

Добавим, что вчера, 29 сентября, мэр города Евгений Ройзман сообщил в своём твиттере, что количество заминированных объектов составило 72 штуки. Между тем, судя по комментариям очевидцев в соцсетях, их набралось около 150.