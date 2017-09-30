С октября в России вновь будут продавать настойку боярышника

С 9 октября в России вновь будут продавать настойку боярышника. Об этом стало известно из Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 96 "О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами".

Как сообщает "Российская газета", в розничной продаже вновь появится запрещённый ранее концентрат для ванн "Боярышник" и некоторые другие виды непищевой продукции с содержанием спирта.

Напомним, запрет на продажу ввели после массового отравления концентратом "Боярышник" в Иркутске. Тогда ограничения коснулись продукции с долей содержания этилового спирта более 28 градусов. Её продавали по более низким ценам, чем алкогольную продукцию с аналогичной крепостью.