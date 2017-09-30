По ложным минированиям в Екатеринбурге и области возбуждено три уголовных дела

Точный ущерб силовикам ещё предстоит выяснить. Фото: Владимир Мартьянов

Сюжет Екатеринбург охватила волна звонков о минировании

Количество звонков о минировании зданий в Екатеринбурге продолжает увеличиваться. По состоянию на 15:17 29 сентября их насчитывается уже более 70.

По ложным минированиям в Екатеринбурге и области возбуждено три уголовных дела. Одно из них возбуждено в Екатеринбурге (сюда вошли минирования всех объектов), одно - в Верхней Пышме и ещё одно - в Берёзовском.

«Сотрудники свердловской полиции по итогам проверочных мероприятий по фактам многочисленных телефонных сообщений о заведомо ложном минировании зданий и учреждений возбудили три уголовных дела по статье 207 УК Российской Федерации», - сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Как уточнили в пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, точный ущерб силовикам ещё предстоит выяснить.

Напомним, вчера город оказался охвачен волной эвакуаций - из-за массовых звонков о заложенных бомбах людей выводили из правительственных зданий, школ, вузов, театров, торговых центров. Сигналы о минировании некоторых зданий также продолжили поступать сегодня утром.