Евгений Куйвашев поздравил служащих с Днём Сухопутных войск России

Глава Свердловской области поздравил ветеранов Сухопутных войск России и военнослужащих с их профессиональным праздником. Фото: Алексей Кунилов

Глава Свердловской области поздравил ветеранов Сухопутных войск России и военнослужащих с их профессиональным праздником. По данным областного департамента информполитики, Евгений Куйвашев пожелал служащим верности присяге и воинскому долгу.

Сообщается, что сухопутные войска на сегодняшний день играют важную роль в обеспечении обороноспособности страны, объединяя в себе мотострелковые, танковые, ракетные и специальные войска, артиллерию и противовоздушную оборону.

Губернатор Евгений Куйвашев отметил, что большое количество жителей Свердловской области проходят службу в частях и соединениях Сухопутных войск, где с честью выполняют свой воинский долг. Глава Свердловской области поблагодарил военнослужащих, офицеров и ветеранов Сухопутных войск и пожелал им сил, энергии, здоровья, а также успешной службы на благо России.