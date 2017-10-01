Культура 1 октября 2017, 09:20

Евгений Куйвашев поздравил служащих с Днём Сухопутных войск России

Евгений Куйвашев

Глава Свердловской области поздравил ветеранов Сухопутных войск России и военнослужащих с их профессиональным праздником. Фото: Алексей Кунилов

Глава Свердловской области поздравил ветеранов Сухопутных войск России и военнослужащих с их профессиональным праздником. По данным областного департамента информполитики, Евгений Куйвашев пожелал служащим верности присяге и воинскому долгу.

Сообщается, что сухопутные войска на сегодняшний день играют важную роль в обеспечении обороноспособности страны, объединяя в себе мотострелковые, танковые, ракетные и специальные войска, артиллерию и противовоздушную оборону.

Губернатор Евгений Куйвашев отметил, что большое количество жителей Свердловской области проходят службу в частях и соединениях Сухопутных войск, где с честью выполняют свой воинский долг. Глава Свердловской области поблагодарил военнослужащих, офицеров и ветеранов Сухопутных войск и пожелал им сил, энергии, здоровья, а также успешной службы на благо России.

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Областная газета Свердловской области

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