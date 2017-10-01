В Екатеринбурге открыли стелу памяти участникам ликвидации ЧС природного и техногенного характера

Вчера, 30 сентября в столице Урала состоялось торжественное открытие стелы памяти участникам ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Церемония состоялась в ЦПКиО им. Маяковского, в честь 85-летия гражданской обороны России.

По сообщению пресс-службы главного управления МЧС России по Свердловской области, посетителям парка раздавали воздушные шары «85 лет гражданской обороне» и памятки о правилах безопасного поведения. Екатеринбуржцев удивили выставкой спецтехники и угостили полевой кухней.

Право открыть стелу было предоставлено последнему руководителю штаба гражданской обороны Свердловской области, генерал-майору в отставке Анатолию Захарову и полковнику внутренней службы Виктору Теряеву. В свою очередь Захаров поздравил всех присутствующих и отметил, что открытие стелы – дань памяти, уважения и преклонения мужественным и смелым людям.

Под звуки оркестра Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России на торжественный митинг собрались сотрудники Главного управления МЧС России по Свердловской области, ветераны и почетные гости. Отмечается, что мероприятие завершилось салютом.