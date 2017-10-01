Культура 1 октября 2017, 11:41

В рамках «Дней авангарда» в Екатеринбурге пройдёт открытый показ фильма «Тимур Новиков. Ноль Объект»

Фильм «Тимур Новиков. Ноль Объект».

Жители и гости столицы Урала смогут увидеть киноленту «Тимур Новиков. Ноль Объект», посетив кинотеатр «Салют». Фото: пресс-служба Екатеринбургского музея изобразительных искусств

Сегодня, первого октября, в 16:30 жители и гости столицы Урала смогут увидеть киноленту «Тимур Новиков. Ноль Объект», посетив кинотеатр «Салют». Это третий фильм из проекта «Антология современного искусства».

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургского музея изобразительных искусств, фильм посвящён художественной революции 80-х годов. В центре сюжета художник и ключевая фигура петербургского андеграунда Тимур Новиков.

«Само понятие «Ноль Объект», творческие эксперименты Тимура Новикова, отраженные в фильме, отсылают к русскому авангарду, к выставке «0.10», на  которой впервые был показан «Черный квадрат» Малевича. Это символ начала нового в культуре, рамка, сквозь которую можно смотреть на мир» — рассказал режиссер фильма Александр Шейн.

Отмечается, что в ленте собраны редкие архивные материалы с участием многих известных современников Тимура Новикова. Это и Виктор Цой, и Георгий Гурьянов, и Владислав Мамышев-Монро, и другие.

Все желающие смогут увидеть фильм в кинотеатре «Салют», его представит сам режиссёр Александр Шейн. После показа можно будет обсудить увиденное и задать вопросы режиссёру.

Напомним, что в рамках «Дней авангарда» в Екатеринбургском музее изобразительных искусств открылась выставка русского авангарда «Ясновидцы грядущего». Она будет работать до 14 января.

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