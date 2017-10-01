Спорт 1 октября 2017, 12:28

В Ельцин Центре состоялся «Честный бой IV»

Турнир «Честный бой IV».

Впервые на площадке Ельцин Центра прошёл закрытый турнир по единоборствам. Фото: Александр Зайцев

Впервые на площадке Ельцин Центра прошёл закрытый турнир по единоборствам. На канале «Бокс ТВ» все желающие смогли наблюдать за серией бескомпромиссных поединков.

Вчера, 30 сентября, вечером состоялся международный турнир «Честный бой IV». В 12 боях, которые прошли по профессиональным правилам кикбоксинга и ММА приняли участие 22 спортсмена.

Как сообщается на официальной страничке турнира ВК, в  качестве почётного гостя был приглашён многократный чемпион мира и Европы по тайскому боксу, заслуженный мастер спорта, победитель всемирно известных профессиональных турниров - К-1 World Max - Its Showtime - King of Kings - Kunlun fights Артур Кишенко.

Главным событием турнира стала борьба за титул чемпиона от компании-организатора «Fair Fight Promotion» в весовой категории до 77 кг. Пояс разыгрывался между четырьмя сильнейшими кикбоксерами страны. Победителем стал Максим Сульгин из Новосибирска.

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