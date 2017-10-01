Составлен ТОП-200 крупнейших частных компаний России за 2017 год

Forbes составил рейтинг 200 крупнейших частных компаний текущего года. В список впервые включены банки и страховые компании.

Отмечается, что общая выручка компаний выросла на 4,9% до 32,3 трлн рублей. Средний возраст предприятий попавших в рейтинг 21 год.

В этом году в ТОП-200, наряду с нефтяными и торговыми предприятиями вошли банки и страховые компании. Одним из крупнейших представителей финансовой сферы стал банк «Открытие» с совокупной выручкой 1,8 трнл рублей.

По данным рейтинга на первом месте расположился нефтяная компания «Лукойл» с выручкой более 4 млрд за год. На втором месте оказалась компания розничной торговли и одноимённая сеть продовольственных магазинов «Магнит» с суммой более 1 млрд за год. Завершает тройку лидеров «X5 Retail Group», совсем не намного уступая «Магниту».

Также в десятку самых крупных компаний вошли «Сургутнефтегаз», группа компаний «Мегаполис», «Veon», «Татнефть», «Норильский никель», «Новатэк» и «UC Rusal».