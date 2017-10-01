В Екатеринбурге стартует 28 открытый фестиваль документального кино «Россия»

Сегодня, 1 октября, в 19:00 в кинотеатре «Салют» состоится торжественная церемония открытия фестиваля «Россия». Он пройдёт в Екатеринбурге с 1 по 5 октября.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, в этом году на отбор в конкурсе поступило 280 заявок из 44 городов и 10 стран. Отборочной комиссией был выбран 31 документальный фильм из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Казани, Краснодара, Красноярска и зарубежья. Отмечается, что столицу Урала представят Андрей Железняков и Павел Фаттахутдинов.

Оценивать киноленты будут председатель жюри режиссёр, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ Тенгиз Семёнов, Галина Леонтьева, Евгений Соломин, Валерий Фомин и Евгений Цигель. Судьи определят шесть лучших картин в номинациях приз за лучший полнометражный фильм, за лучший короткометражный фильм, за операторское мастерство, за лучший дебют, главный приз и специальный приз жюри.

Фильм открытия покажут сегодня вечером в «Салюте». Зрителям представят кинокартину «Последний парад «Беззаветного» Татьяны Скабард.

Сообщается, что мероприятие будет проходить на нескольких площадках, главной из которых станет «Дом кино». Также показы пройдут в библиотеке им. Белинского и впервые в «Колизее». Жители Нижнего Тагила, Новоуральска, Невьянска и Верхней Пышмы смогут увидеть киноленты, вошедшие в конкурсную программу в своих городах.

Расписание сеансов можно найти на официальном сайте фестиваля.