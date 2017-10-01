Общество 1 октября 2017, 16:10

В Храме-на-Крови состоялись проводы мощей великомученика Дмитрия Солунского

Мощи великомученика Дмитрия Солунского

Сегодня состоялись проводы мощей великомученика Дмитрия Солунского. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Сегодня по завершении Божественной литургии в Храме-на-Крови состоялись проводы мощей великомученика Дмитрия Солунского. Святыня находилась в Екатеринбурге 12 дней.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, ковчег с десницей в сопровождении греческой делегации отбыл на родину. Отмечается, что святыню проводило духовенство Екатеринбургской епархии во главе с епископом Среднеуральским Евгением, а также многочисленные горожане, гости уральской столицы и казачество.

Напомним, что мощи прибыли в столицу Урала 19 сентября. На протяжении 12 дней она была выставлена для поклонения в Храме-на-Крови. Тысячи человек посетили святые мощи и вознесли свои молитвы угоднику Божиему.

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