Общество 1 октября 2017, 16:52

Жительницу Волчанска «Оленьку Одёжкину» осудили за интернет-мошенничество

Карпинский мировой суд обвинил жительницу Волчанска в мошенничестве. С целью заработать девушка зарегистрировалась в одной из социальных сетей под вымышленным именем «Оленька Одёжкина».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, в период с июня прошлого года по сентябрь нынешнего 20-летняя девушка зарегистрировалась в соцсети, где разместила фотографии одежды на продажу.

Мошенница принимала заказы с условием преждевременной оплаты товара. Как только денежные средства поступали к девушке, она удаляла покупателей из «друзей», не выполнив взятые обязательства.

По результатам проведённой проверки по отношению к злоумышленнице было возбуждено и расследовано уголовное дело по факту мошенничества. В сентябре текущего года было направленно в мировой суд, который признал жительницу Волчанска виновной и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год 4 месяца.

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Областная газета Свердловской области

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