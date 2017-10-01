Экономика 1 октября 2017, 17:57

Составлен рейтинг ТОП-10 самых дешёвых автомобилей, которые можно купить в России

Топ-10 самых дешёвых машин.

ТОП-10 самых дешёвых автомобилей, которые можно приобрести в России. Фото: Алексей Кунилов

«Российская газета» составила рейтинг ТОП-10 самых дешевых новых машин. Список актуален на начало четвёртого квартала текущего года.

На сайте газеты сообщается, что несмотря на рост цен на авторынке, большинство моделей находятся в продаже по прежним ценам.

На верхушке рейтинга российская Lada Granta в кузове седан, её стоимость составляет от 389 тыс. 900 рублей. На втором и третьем месте также расположились машины этого же бренда, седан Lada Priora (от 400 тыс. рублей) и лифтбек Lada Granta (от 415 тыс. рублей).

В пятёрку наиболее дешёвых машин вошли Ravon R2 (от 440 тыс. рублей) и хэтчбек Lada Kalina (от 441 тыс. рублей). Далее в списке следуют: седан Datsun on-DO (от 442 тыс. рублей), седан Ravon Nexia (от 449 тыс. рублей), седан Brilliance H230 (от 460 тыс. рублей), внедорожник 4x4 (от 476 тыс. рублей), Renault Logan (от 479 тыс. рублей).

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