Общество 2 октября 2017, 07:22

Авиакомпания Red wings задерживает рейс из Турции в Екатеринбург на семь часов

Пустой самолёт

Авиакомпания Red wings задерживает рейс из Турции в Екатеринбург на семь часов. Фото: Алексей Кунилов

Авиакомпания Red wings задерживает рейс Даламан-Екатеринбург более на более чем семь часов. Согласно данным онлайн-табло международного аэропорта Кольцово, вылет из Турции перенесён с 4:25 до 11:35 сегодня, 2 октября.

Причина задержки не указывается.

Добавим, также авиакомпания Red wings задерживает вылет самолёта из Екатеринбурга в Даламан. Согласно данным онлайн-табло, это должно было произойти в 6:35, но перенеслось на 12:30 из-за позднего прибытия воздушного судна. Таким образом, задержка составляет около шести часов.

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