Екатеринбург накрыло снегом в начале октября

Синоптики Уральского гидрометцентра обещают в начале недели переменную облачность, местами осадки в виде мокрого снега и дождя. Фото: Оксана Жилина

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Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

В Екатеринбурге утром 2 октября выпал снег. Жители города активно делятся в социальных сетях фотографиями и поздравляют друг друга с началом зимы, которая внезапно пришла в октябре.

Между тем, синоптики Уральского гидрометцентра обещают в начале недели переменную облачность, местами осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-восточный, северный, 5-10 м/с, возможны порывы до 12 м/с.

В первый рабочий день, 2 октября, днём воздух прогреется до -1...+4. В ночь на вторник похолодает до 0...-5, при прояснении до -10.

Во вторник, 3 октября, днём столбик термометра поднимется до +2...+7. В ночь на среду будет 0...-5, при прояснении -10.

В среду днём потеплеет до +3...+8.

Фото: Александр Чокан

Фото: Елена Хамитова

Напомним, первый снег на севере Свердловской области выпал ещё 11 сентября.