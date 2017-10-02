Екатеринбург накрыло снегом в начале октября

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Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?
В Екатеринбурге утром 2 октября выпал снег. Жители города активно делятся в социальных сетях фотографиями и поздравляют друг друга с началом зимы, которая внезапно пришла в октябре.
Между тем, синоптики Уральского гидрометцентра обещают в начале недели переменную облачность, местами осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-восточный, северный, 5-10 м/с, возможны порывы до 12 м/с.
В первый рабочий день, 2 октября, днём воздух прогреется до -1...+4. В ночь на вторник похолодает до 0...-5, при прояснении до -10.
Во вторник, 3 октября, днём столбик термометра поднимется до +2...+7. В ночь на среду будет 0...-5, при прояснении -10.
В среду днём потеплеет до +3...+8.
Фото: Александр Чокан
Фото: Елена Хамитова
Напомним, первый снег на севере Свердловской области выпал ещё 11 сентября.