Общество 2 октября 2017, 08:10

В США скончался российский математик

В США скончался российский математик, профессор Института перспективных исследований в Принстоне Владимир Воеводский. Ему был 51 год, сообщается на сайте института. 

Причина смерти не уточняется. 

"Воеводский - поистине экстраординарный и оригинальный математик, который внёс большой вклад в развитие науки", — говорится в сообщении Института перспективных исследований.

Добавим, Владимир Воеводский родился в 1966 году в Москве. В 1992 году получил докторскую степень в Гарвардском университете. Он известен работами в области алгебраической геометрии и алгебраической К-теории. За исследования в 2002 году он получил Филдса, которая вручается каждые четыре года выдающимся математикам в возрасте до 40 лет.

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