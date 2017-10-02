В США скончался российский математик, профессор Института перспективных исследований в Принстоне Владимир Воеводский. Ему был 51 год, сообщается на сайте института.

Причина смерти не уточняется.

"Воеводский - поистине экстраординарный и оригинальный математик, который внёс большой вклад в развитие науки", — говорится в сообщении Института перспективных исследований.

Добавим, Владимир Воеводский родился в 1966 году в Москве. В 1992 году получил докторскую степень в Гарвардском университете. Он известен работами в области алгебраической геометрии и алгебраической К-теории. За исследования в 2002 году он получил Филдса, которая вручается каждые четыре года выдающимся математикам в возрасте до 40 лет.