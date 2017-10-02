Екатеринбург вошёл в десятку самых желанных российских городов для празднования Нового года

Зимнему Екатеринбургу есть, чем порадовать гостей. Фото: Владимир Мартьянов

Екатеринбург вошёл в десятку самых желанных городов России для празднования Нового года. Рейтинг составлялся по данным раннего бронирования гостиниц на зимние праздники.

Как сообщает сайт администрации Екатеринбурга, сервис аренды жилья Tvil.ru проанализировал бронирования отелей, квартир и гостевых домов в период с 30 декабря 2017 года по 7 января 2018 года. Уральская столица в очередной раз собирает заявки на новогодний отдых одной из первых. Также путешественники мечтают услышать бой курантов в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Калининграде, Ярославле, Вологде, Нижнем Новгороде и Пскове.

«Екатеринбург готов к приёму гостей любого уровня. К ЧМ-2018 предполагается запустить ещё два отеля, что ещё больше усилит позиции индустрии гостеприимства, однако существующий номерной фонд уже оптимален для приёма гостей и проведения мероприятий самого разного масштаба», — пояснил замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.