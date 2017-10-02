Траты екатеринбургских автомобилистов выросли на 18%

В период с 15 сентября 2016 года по 15 сентября текущего расходы жителей столицы Урала выросли почти в 1,2 раза. Фото: Алексей Кунилов

Яндекс.Деньги выяснили, сколько жители Екатеринбурга тратят в среднем за год на содержание автомобиля. Для этого сервис учёл расходы екатеринбуржцев за техобслуживание, мойку, заправку машины, запчасти и штрафы ГИБДД.

Сообщается, что в период с 15 сентября 2016 года по 15 сентября текущего года расходы жителей столицы Урала выросли почти в 1,2 раза. За год каждый автолюбитель заплатил 42 тыс. 175 рублей, что больше на 6 тыс. 315 рублей относительно предыдущих 12 месяцев.

Отмечается, что за этот период средние чеки автовладельцев, проживающих в Екатеринбурге, выросли. Так, стоимость ремонта машины увеличилась с 2 тыс. 160 рублей до 13 тыс. 340 рублей, стоимость запчастей и аксессуаров с 1 тыс. 930 рублей до 3 тыс. 620 рублей, на бензин траты возросли с 660 до 720 рублей, на мойку - с 560 до 620 рублей.

При этом сумма по оплате штрафов ГИБДД сократилась с 495 до 485 рублей. Этому способствовала скидка в 50% при оплате штрафа в первые 20 дней.