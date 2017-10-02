Жителей Екатеринбурга приглашают обсудить создание зелёного пояса вокруг города

Вокруг Екатеринбурга может появиться зелёный пояс из леса. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге пройдут публичные слушания по поводу создания вокруг города лесопаркового зелёного пояса. Данная возможность предусмотрена поправками в ФЗ «Об охране окружающей среды», вступившими в силу 1 января 2017 года.

Согласно изменениям, лесопарковые зелёные пояса вокруг городов представляют собой специальные зоны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности. Они включают территории, на которых расположены леса, а также городской зелёный фонд.

Для организации подобных зелёных поясов в общественную палату региона должны обратится с мотивированным ходатайством некоммерческие организации, органы государственной власти или местного самоуправления. В свою очередь общественная палата организует общественные слушая по данному вопросу.

В Екатеринбурге обсуждение возможности создания вокруг города зелёного пояса пройдёт 5 октября в зале судебных заседаний Уставного суда Свердловской области на Пушкина, 19.