Общество 2 октября 2017, 10:17

При столкновении машины с микроавтобусом на Тюменском тракте пострадали восемь человек

Утром 2 октября на 83-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень столкнулись автомобиль Great Wall и микроавтобус Mercedes-Benz. В результате ДТП травмы получили восемь человек автобуса, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. 

- Установлено, что автомобиль двигался из Екатеринбурга в Богданович, 47-летний водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом под управлением 26-летнего водителя. Автобус перевозил 20 пассажиров, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. 

Добавим, сегодня утром дорожные условия ухудшил внезапно выпавший в октябре снег. Екатеринбург встал в 7-балльные пробки. 

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Областная газета Свердловской области

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