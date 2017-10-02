При столкновении машины с микроавтобусом на Тюменском тракте пострадали восемь человек

Утром 2 октября на 83-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень столкнулись автомобиль Great Wall и микроавтобус Mercedes-Benz. В результате ДТП травмы получили восемь человек автобуса, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

- Установлено, что автомобиль двигался из Екатеринбурга в Богданович, 47-летний водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом под управлением 26-летнего водителя. Автобус перевозил 20 пассажиров, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Добавим, сегодня утром дорожные условия ухудшил внезапно выпавший в октябре снег. Екатеринбург встал в 7-балльные пробки.