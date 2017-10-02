В Екатеринбурге завершились этапы подключения к теплу: в зоне ограничения остаются 300 объектов

Ограничения теплоснабжения введены на 300 объектах, где выявлены пусковые дефекты малых диаметров на сетях. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге завершился последний, четвёртый этап подключения к теплу. При этом ограничения теплоснабжения введены на 300 объектах, где выявлены пусковые дефекты малых диаметров на сетях, сообщает пресс-служба АО«Екатеринбургская теплосетевая компания».

В централизованной зоне системы теплоснабжения включено 100% потребителей.

В зону ограничения попали объекты в районе улиц Ленина, Луначарского, Короленко, Шевченко, Бажова, переулка Озёрный, улиц Богатырская, Земледелия, Колхозников, Строителей, Революции. По информации пресс-службы компании, ремонтные бригады ведут работу круглосуточно ускоренными темпами.

Напомним, основной этап разворота отопительной системы в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Берёзовском стартовал 18 сентября и должен был завершиться к 1 октября. Энергетикам "ЕТК" предстояло в ходе четырёх этапов развернуть циркуляцию от шести ТЭЦ, 35 локальных, 7 центральных и 17 ведомственных котельных. Последний, четвёртый этап стартовал 28 сентября.

Между тем, утром 2 октября в Екатеринбурге выпал снег. Синоптики пообещали холодную и снежную неделю.