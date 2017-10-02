На екатеринбурженку завели уголовное дело за лжеминирование хостела на Донбасской

Сюжет Екатеринбург охватила волна звонков о минировании

Количество звонков о минировании зданий в Екатеринбурге продолжает увеличиваться. По состоянию на 15:17 29 сентября их насчитывается уже более 70.

Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело на местную жительницу за сообщение о "минировании" хостела на улице Донбасская, поступившее дважды в воскресенье, 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 207 УК РФ (ложное сообщение об акте терроризма). Статья предусматривает до трёх лет лишения свободы.

Установлено, что первое сообщение о "минировании" здания, расположенного на улице Донбасская в Орджоникидзевском районе города, поступило в органы внутренних дел в 3:34 в воскресенье. Из здания эвакуировали 250 человек, выезжали следственно-оперативная труппа ОП №15, специалисты МЧС, взрывотехники. Такое же сообщение поступило по линии "112" в 12:47. К счастью, угроза взрывов в обоих случаях не подтвердилась.

"Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №15 выяснили, что звонок совершали из находящегося рядом девятиэтажного общежития. В ходе поквартирного обхода сыщики установили личность предполагаемого лжеминёра. Им оказалась 30-летняя екатеринбурженка, которая хотела отомстить таким образом полицейским за привлечение её подруги к административной ответственности", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Напомним, волна лжеминирований охватила Екатеринбург в пятницу, 29 сентября. Тревожные звонки продолжили поступать и в выходные.