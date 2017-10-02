План заявочной кампании Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025 утверждён федеральным оргкомитетом

План заявочной кампании Екатеринбурга на Всемирную универсальную выставку «ЭКСПО 2025» был утверждён. Фото: Алексей Кунилов

Прошло первое заседание федерального оргкомитета по выдвижению Екатеринбурга в качестве города-кандидата на проведение ЭКСПО-2025. Встреча состоялась под председательством Аркадия Дворковича.

Как сообщается на официальном сайте Правительства России, план заявочной кампании Екатеринбурга на Всемирную универсальную выставку «ЭКСПО-2025» утверждён, оргкомитет продолжит продвигать столицу Урала.

«На нас с вами возложена очень ответственная задача: проект масштабный, от всех нас потребуется проявить не только слаженность и чёткое взаимодействие, но и творческие способности», – отметил Аркадий Дворкович. Он также добавил, что Екатеринбург имеет все шансы получить право на проведение ЭКСПО-2025.

В свою очередь областной департамент информполитики сообщил, что со стороны Свердловской области задействованы глава региона Евгений Куйвашев, его заместитель Александр Высокинский и сенатор Аркадий Чернецкий.

По словам Евгения Куйвашева, формирование организационного комитета, на заседаниях которого определяется весь спектр задач до конца 2018 года по уровням власти, делает этот проект по-настоящему национальной, общей задачей.

Напомним, что в мае этого года Россия подала заявку на проведение в Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2025». Заявленная тематика звучит как: «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь – для будущих поколений».