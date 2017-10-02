Зарплаты российских врачей вырастут в 2018 году

Благодаря субвенциям врачи будут получать больше и лечить лучше. Фото: Александр Зайцев

Зарплаты российских врачей вырастут в 2018 году. Об этом сообщает «Российская газета».

Повышение зарплат произойдёт благодаря выделению регионам субвенций из фонда ОМС в размере 1,87 триллиона.

Оплата труда врачей вырастет до 200% от средней зарплаты по региону, среднего медперсонала — до 100%.

Также субвенции будут направлены на дополнительные медикаменты, расходные материалы и лекарства для пациентов в рамках системы обязательного медицинского страхования. В целом подушевой норматив увеличится на 21,7%.