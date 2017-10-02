Уральские студенты завоевали кубок по хоккею «Student Hockey Eurochallenge»

Студенты горного университета стали обладателями первого в истории «Student Hockey Eurochallenge». Фото: пресс-служба Горного университета

В Екатеринбурге завершился международный студенческий турнир «Student Hockey Eurochallenge». В соревнованиях приняли участиепо две команды от студенческой хоккейной лиги (из Екатеринбурга и Москвы) и европейской университетской хоккейной лиги (из Чехии и Словакии).

Как сообщает пресс-служба свердловского университета, за кубок боролись команды Уральского государственного горного университета, Московского авиационного института, Карлова университета (UK Praha, Чехия) и университета Матея Бела (UMB, Словакия).

Отмечается, что на протяжении всего турнира хоккеисты Горного университета показывали достойную игру. В первый соревновательный день команда УГГУ играла с UK Praha. Матч завершился со счётом 5:2 в пользу уральской команды. Во второй день екатеринбургские студенты обыграли команду из Москвы со счётом 2:1, однако в третий день чемпионы СХЛ проиграли хоккеистам из Словакии, итог встречи – 2:3.

В заключительный схватке в финал вышли сборные ХК УГГУ и UMB. Матч окончился в пользу Уральского государственного горного университета со счётом 6:3. Уральские студенты стали обладателями первого кубка «Student Hockey Eurochallenge». Серебро получила команда из Словакии (университет Матея Бела), бронзу - студенты из Чехии (Карлов университет). Московские «Авиаторы» заняли 4-е место.