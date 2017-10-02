С 1 октября неплательщикам с долгом до 30 тысяч рублей разрешили выезжать за границу

В России с 1 октября 2017 года неплательщикам с долгом до 30 тыс. руб. разрешили выезжать за границу. Фото: Александр Исаков

В России с 1 октября 2017 года неплательщикам с долгом до 30 тыс. руб. разрешили выезжать за границу. Ранее долговой порог составлял 10 тыс. руб.

Изменения внесены в ст. 65 и ст. 67 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве". Теперь выехать из страны смогут больше платежеспособных россиян.

При этом страну не смогут покинуть неплательщики с долгом на уровне 10 тыс. руб. по алиментам, по возмещению вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, при взыскании имущественного ущерба и морального вреда вследствие преступления.

Ранее было зафиксировано, что с начала нынешнего года до середины июня судебные приставы временно запретили выезжать 19 тыс. свердловчан из-за долгов. Общая сумма их задолженностей превысила 29 млрд 174 млн руб.