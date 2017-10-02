В России в силу вступил закон о блокировке сайтов, дистанционно торгующих алкоголем

Интернет-порталы, которые лишь вывешивают анонс продажи, не попадают под блокировку. Фото: Алексей Кунилов

В России с 1 октября вступил в силу закон, разрешающий блокировать сайты, продающие алкоголь дистанционно. Под блокировку Роскомнадзора попадут также и «зеркала» ресурсов с незаконным контентом.

Как сообщает «Российская газета», блокировка сомнительных интернет-ресурсов будет проходить по следующей схеме: сначала Роспотребнадзор должен обратиться в суд, на основании решений которого ресурсы с незаконным контентом попадают в Единый реестр запрещённых сайтов.

По словам руководителя кластера e-commerce Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Ивана Кургузова, в ГОСТе торговли по терминам и определениям чётко прописано, что дистанционный способ торговли подразумевает оплату до момента знакомства с товаром. Таким образом, если сайт предлагает заплатить за спиртное, а потом приехать и забрать его, то такой ресурс может быть заблокирован. При этом интернет-порталы, которые лишь вывешивают анонс продажи, не попадают под блокировку.

Кроме того, с 1 октября Роскомнадзор имеет право блокировать не только сами сайты с запрещённым контентом, но и их копии, так называемые «зеркала». Это исключает создание клонов ресурсов для работы под раскрученной торговой маркой.

Добавим, с 1 октября также в силу вступили поправки, разрешающие российским неплательщикам с долгом до 30 тыс. руб. выезжать за границу.