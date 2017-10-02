Супружеская пара из Алапаевска пойдёт под суд за мошенничество в соцсетях

От действий интернет-мошенников пострадали 18 человек. Фото: Александр Исаков

Супружеская пара из Алапаевска попалась на интернет-мошенничестве. Уголовное дело передано в суд.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, в преступлении подозреваются 22-летний молодой человек и его 24-летняя супруга. По версии следствия, предприимчивая пара зарегистрировала в одной из социальных сетей страницу на подставных людей. На ней было размещено объявление о денежных займах до одного миллиона рублей под низкие проценты. Для того чтобы получить такой «льготный» кредит, возможным клиентам предлагалось заплатить на карту «обязательный страховой взнос». После поступления оплаты на счёт злоумышленники вносили плательщика в «чёрный список».

В ходе следствия полицейские нашли потерпевших от рук интернет-мошенников. В общей сложности доказано 18 преступных эпизодов. Ущерб от действий злоумышленников составил более 50 тыс. рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.