Ряды юнармейцев пополнили 200 уральских школьников

Организаторы начали воспитание юнармейцев уже во время праздника «Юнармия: осенний призыв». Фото: областной департамент информполитики

В Екатеринбурге в рамках праздника «Юнармия: осенний призыв» прошёл торжественный приём школьников в ряды юнармейцев. Вступить во всероссийское военно-патриотическое общественное движение решили 200 учеников.

Как сообщает областной департамент информполитики, с учётом нынешних новобранцев, с момента образования «Юнармии» в Екатеринбурге в её ряды вступили уже 1700 школьников.

Организаторы начали воспитание юнармейцев уже во время праздника «Юнармия: осенний призыв». Новобранцы посоревновались в сборке и разборке автомата АК-74, стрельбе из пневматической винтовки и метании гранаты на точность. Кроме того, состоялись конкурсы на общую физическую подготовку и знание истории Вооружённых сил Российской Федерации.

Отмечается, что департамент молодёжной политики Свердловской области ведёт активную работу по гражданско-патриотическому воспитанию, поддерживая в том числе и движение «Юнармия».