В Екатеринбурге выберут «народного участкового»

На сегодняшний день в Екатеринбурге несут службу около 300 участковых.

В Екатеринбурге выбирают «народного участкового». Проголосовать за участковых уполномоченных полиции можно до 1 ноября.

Как сообщает пресс-служба УВМД Екатеринбурга, для того чтобы принять участие в голосовании, необходимо зайти на сайт городского управления МВД России и выбрать сотрудника, который достоин звания народного участкового.

Отметим, что конкурс на звание лучшего участкового уполномоченного полиции проводится ежегодно. Голосование позволяет выявить сотрудника, который ведёт наиболее активную работу с населением. На сегодняшний день в Екатеринбурге несут службу около 300 участковых.

Итоги голосования будут подведены после 1 ноября. Сначала будут определены лучшие полицейские по районам, а затем один победитель, который получит звание «Народный участковый Екатеринбурга». Награждение состоится в День сотрудника органов внутренних дел, который отмечается 10 ноября.

Напомним, как сообщала «ОГ», ранее были подведены первые итоги аналогичного конкурса в Свердловской области. По результатам голосования на первом этапе Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый» во вторую часть состязания вышли 10 сотрудников полиции.