Состояние свердловских дорог после выпавшего снега проконтролируют 48 комбинированных постов. Фото: Владимир Мартьянов

В ночь на 2 октября в Свердловской области выпало 0,5 сантиметра снега. Дорожные службы взяли под круглосуточный контроль состояние уральских дорог, сообщает областной департамент информполитики.

Снег выпал на дорогах Нижнесергинского и Байкаловского муниципальных районов, Тавдинского и Режевского городских округов.

Для улучшения сцепных качеств и обработки дорожного покрытия противогололёдными материалами на проезжую часть было выведено 35 единиц комбинированных дорожных машин, которые справились с задачей за пару часов.

Для оперативного мониторинга состояния дорог (всего 10,8 тыс. км) размещено 48 комплексных автоматизированных постов контроля.

Напомним, в Екатеринбурге также минувшей ночью выпал снег. Утром город встал в 7-балльные пробки.